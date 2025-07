Aggressione all'autista Air, denunciato 45enne. Acconcia: vicini al collega I ringraziamenti dell'amministratore unico dell'Air al questore per aver individuato l'aggressore

di Paola Iandolo

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno bloccato e denunciato ieri in via Fariello un 45 enne con precedenti di polizia, che, dopo una discussione animata con una donna, ha aggredito l'autista dell’Air Campania che era intervenuto per tutelare la donna. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai poliziotti e condotto in Questura e denunciato per lesioni e per aver danneggiato un vetro dell’autobus.Nei confronti dell’uomo è stato avviato l’iter amministrativo per irrogargli il foglio di via obbligatorio da Avellino

L'Air Campania esprime una ferma e decisa condanna per il grave episodio avvenuto nella serata di ieri, dove l'autista Pasquale Sperduto è stato aggredito mentre tentava di difendere la donna. Il conducente, notando una lite in corso tra un uomo e una donna, è intervenuto tempestivamente per proteggere quest’ultima. L’uomo, in risposta, lo ha colpito prima con una testata al volto e poi con ripetuti colpi al capo.

L’autista è stato quindi trasportato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. L’aggressione si è verificata nella zona degli stalli degli autobus, a pochi metri dalla fermata 1522, che Air Campania ha simbolicamente dedicato al numero nazionale antiviolenza e stalking. Un gesto che testimonia l’impegno concreto dell’azienda nella lotta contro la violenza di genere.

Per Anthony Acconcia, Amministratore unico di Air Campania "quanto accaduto è sconvolgente e inaccettabile. Un’aggressione di inaudita violenza ai danni di un nostro autista, intervenuto con coraggio per difendere una donna in pericolo. Si tratta di un gesto vile e brutale, che condanniamo con assoluta fermezza". "Air Campania - ha aggiunto Acconcia - è da tempo impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, attraverso una serie di iniziative di sensibilizzazione. Alla donna coinvolta e a Pasquale va la nostra piena solidarietà, insieme a un abbraccio umano e ai più sinceri auguri di pronta guarigione. Agli agenti della Polizia di Stato, guidati dal Questore Pasquale Picone, esprimiamo il nostro ringraziamento per l’azione tempestiva che ha permesso di individuare l’aggressore".