Avellino, serve un carrellino per Pippo: al via la raccolta fondi Il cane di quartiere ha bisogno di un carrellino ortopedico su misura e anche di un antibiotico

di Paola Iandolo

Il 14 luglio, Pippo, il “cane di quartiere” è stato investito riportando la rottura della tibia e del perone e la lussazione del femore. “Pippo è molto più di un cane: è il nostro amico a quattro zampe, il cuore della città, sempre pronto a regalare una scodinzolata, una coccola o un sorriso a chiunque lo incontrasse – scrivono dal gruppo che lo ha “adottato” e seguito nelle cure post-incidente – “La buona notizia è che può tornare a muoversi, e vivere una vita dignitosa grazie a un carrellino ortopedico su misura. Il costo è di 370€ euro, più le fasce per sostenerlo di cui non sappiamo ancora il costo, più 150€ di antibiotico. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per riuscire a coprire questa spesa. Sarà tutto documentato con bonifico e scontrini”

Come si può aiutare Pippo:

con una piccola donazione

condividendo questa raccolta con amici e conoscenti

diffondendo la storia di Pippo sui social

Per info: Teresa 3207084444

Numero Postepay 5333171116811981

IBAN IT67M3608105138244705344722

Codice Fiscale TSTMTR67A55A509I