Terrore nella notte, casa in fiamme: inquilini in fuga, tutti salvi Sfiorato il dramma a Greci, intervengono i vigili del fuoco. Casa inagibile, indagini in corso

Una notte di paura che poteva finire in maniera drammatica. Ma si sono vissuti momenti di paura ieri sera, a Greci, quando i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti in via Nazionale per un incendio in un'abitazione.

Le fiamme, verosimilmente originate dal malfunzionamento di una presa elettrica, sono state domate dai Vigili del Fuoco. Gli occupanti dell'appartamento sono riusciti a mettersi in salvo prima che il rogo distruggesse i locali all'interno. Alla fine, dopo una serie di valutazioni di carattere tecnico, l'immobile è stato dichiarato inagibile.

Fortunatamente, nel bilancio dell'incendio, non si registrano feriti.