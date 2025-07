Avellino, evade dal carcere: catturato a San Ciro, indagini sulla fuga lampo Ieri la figa di un detenuto dal carcere di Bellizzi Irpino

Un evasione fulminea, durata poche ore e le indagini che vogliono fare luce su come un detenuto sua riuscito a scavalcare le recinzioni e fuggire dal carcere di Avellino.

Evasione lampo, nel primo pomeriggio di ieri, di un detenuto nordafricano della Casa circondariale di AVELLINO. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del vicesegretario della Campania Marianna Argenio: ''L'uomo era ristretto nel primo piano del Circondariale. Sono in corso gli accertamenti su come abbia potuto scappare, ma subito uomini della Polizia Penitenziaria si sono messi sulle tracce del fuggitivo, catturandolo poi in centro città.

Evaso catturato in centro

Prontamente bloccato dai Baschi Azzurri, è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria''. Argenio esterna ''il pubblico ringraziamento del Sappe ai poliziotti intervenuti che, come sempre, hanno dimostrato grande senso del dovere ed elevata professionalità. Ancora una volta il personale di polizia penitenziaria si è distinto dimostrando alta professionalità e senso del dovere''. Donato Capece, segretario generale del Sappe, commenta con preoccupazione questo ennesimo fatto episodio critico accaduto tra le sbarre di un carcere della Campania: ''adesso il Sappe dice basta veramente ed è pronto a manifestare in tutta la regione, attuando tutte le legittime forme di protesta''. E torna ''a chiedere pubblicamente che chi di dovere tenga in considerazione le criticità del personale di Polizia Penitenziaria che lavora nelle carceri campane'',