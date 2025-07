Strage di Acqualonga, 12 anni dopo: in un video il ricordo della tragedia Il video con le immagini strazianti dei soccorsi. I vigili del fuoco: preghiere per le 38 vittime

Un video per ricordare, 12 anni dopo , la strage di Acqualonga. 12 anni fa, la tragedia del viadotto di Monteforte Irpino in A16: un tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sull'autostrada A16, nel quale persero la vita 40 persone. Il ricordo di quella terribile giornata è ancora vivo nella memoria della comunità e delle famiglie delle vittime. Si sono tenuti processi e sono state emesse condanne, ma il dolore per la perdita di vite umane rimane.

Il tragico evento ha visto il ribaltamento di un autobus carico di passeggeri di ritorno da un pellegrinaggio, e ha portato a indagini e processi per accertare le responsabilità.

I vigili del fuoco i soccorsi

La sera del 28 luglio i Vigili del Fuoco intervennero sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa per soccorrere i passeggeri di un pullman precipitato per oltre 30 metri dal viadotto, nel territorio del comune di Monteforte Irpino.

Dopo ore di lavoro senza sosta, furono estratti 10 sopravvissuti e recuperati 38 corpi senza vita. "Oggi il nostro pensiero va a tutte le Vittime e ai loro Familiari. Per non dimenticare". Spiegano commossi i vigili del fuoco in una nota stampa.