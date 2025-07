Donna rischia di annegare in Sardegna: salvata da un poliziotto irpino Provvidenziale intervento nelle acque di Palau, al villaggio delle Saline

E' di Montecalvo Irpino e ha prestato servizio al commissaroato Ciriaco di Roma di Ariano Irpino, il giovane poliziotto autore di un provvidenziale salvataggio nelle acque di Palau, al villaggio delle Saline, in Sardegna.

Gianmarco Manzelli, agente in servizio al commissariato di Tempio Pausania dopo aver notato la donna di pericolo, non ha perso un solo istante. L'ha immediatamente raggiunta in acqua e tratta in salvo tra non poche difficoltà. E' avvenuto tutto nella frazione di pochi secondi prima che la situazione potesse davvero peggiorare. Dopo averla riportata a riva è stata immediatamente allertata la centrale operativa del 118.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde di La Maddalena, in poco tempo anche un'eliambulanza per poter trasferire tempestivamente la donna all’ospedale di Olbia. Le sue condizioni non desterebbero preoccuazione.

Senza l'immediato intervento del poliziotto irpino e i primi soccorsi fondamentali, la situazione avrebbe avuto sicuramente un epilogo tragico. Ma fortunatamente la storia ha avuto un lieto fine grazie al gesto encomiabile dell'agente trovatosi nel posto giusto, al momento giusto.