Trovato in possesso di droga e canna di fucile, 55enne finisce in carcere Polizia in azione ad Ariano Irpino

Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) hanno dato esecuzione al decreto del Magistrato di Sorveglianza di Avellino di sospensione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente ripristino dell’espiazione della pena in carcere, nei confronti di un 55enne residente in Ariano Irpino.

In particolare, l’uomo, il 17 luglio u.s., nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish per un peso complessivo di 26,39 gr. nonché di una canna di fucile clandestina e, pertanto, deferito all’A.G. competente.

Al termine delle formalità di rito, il predetto è stato associato alla Casa Circondariale di Ariano Irpino.