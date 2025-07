Paura lungo viale San Modestino a Mercogliano: uomo trasportato al Moscati E' caduto rovinosamente a terra dopo aver messo un piede in fallo mentre scendeva uno scalino

Paura in viale San Modestino a Mercogliano. Un uomo è caduto rovinosamente a terra dopo aver messo un piede in fallo mentre scendeva uno scalino. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, in una zona piuttosto frequentata, suscitando preoccupazione tra i passanti che hanno assistito alla scena.

L’uomo, dopo la caduta, è rimasto a terra per alcuni minuti visibilmente scosso. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure all'uomo, che ha riportato escoriazioni al volto ma, fortunatamente, non ha subito traumi gravi.

Dopo le verifiche del caso, è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.