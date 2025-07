Trovato morto in auto nel parcheggio di una struttura: è giallo a Montoro Dolore e sconcerto alla frazione San Bartolomeo. Indagano i carabinieri

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause del decesso di un 43enne, trovato senza vita nella sua auto, una Fiat Panda, parcheggiata in un’area di sosta alla frazione San Bartolomeo.

A dare l'allarme un passante che ha notato il corpo dell’uomo riverso nella vettura.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, un’ambulanza del 118 e la polizia locale. L’area è stata transennata e sul posto è giunto anche il medico legale per eseguire un primo esame esterno in attesa delle decisioni del magistrato.

Non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del malore.

Ma al momento la morte del 43enne resta avvolta nel mistero. L’uomo era molto conosciuto a Montoro. Dolore e sconcerto nella comunità e per la famiglia. Il 43enne lascia moglie e una figlia.

Accertamenti in corso per determinare la causa del decesso.