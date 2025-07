Avellino, addio a Giosuè: il 20enne vittima di un incidente non ce l'ha fatta Lutto in città. Il giovane rimase vittima di un incidente in via Troncone l'8 ottobre del 2023

È morto Giosuè De Vito, il giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2023 in via Fratelli Troncone, ad Avellino. Lutto e cordoglio ad Avellino e provincia. La comunità irpina ha seguito con affetto e cura le condizioni del giovanissimo negli scorsi mesi.

I funerali

Domani, 1 agosto 2025, si terranno i funerali alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta in cielo a Rione Valle. Le esequie muoveranno da via Nazionale Torrette da Onoranze Funebri Irpinia

L'incidente

L’incidente coinvolse quattro ragazzi. L’automobile sulla quale viaggiavano fini fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi contro un muretto. Giosuè si trovava sul sedile anteriore, accanto al conducente. Venne estratto dai soccorritori del 118 in condizioni critiche e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove venne ricoverato in terapia intensiva, per un grave trauma cranico.

Mesi di coma farmacologico e la speranza della riabilitazione

Per mesi il giovane è rimasto in coma farmacologico. Dopo un primo periodo nel reparto di rianimazione, era stato trasferito in una struttura specializzata per la riabilitazione neurologica. Le sue condizioni avevano mostrato lievi segnali di miglioramento, alimentando la speranza nei familiari e nella comunità di Valle, la sua frazione d’origine, e in tutta Avellino.