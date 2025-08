Stremata e accasciata a terra dopo una giornata passata ad inseguire auto Trasferita in canile per essere sterilizzata e reimmessa sul territorio mediante adozione

Era stremata e accasciata a terra dopo una giornata passata ad inseguire auto e attraversare continuamente la strada lungo la statale 90 delle puglie in località Cardito nei presso della rotatoria di piano di zona ad Ariano Irpino.

E' la storia della cagnetta soccorsa e tratta in salvo ieri sera da una pattuglia della polizia municipale.

Gli agenti hanno provveduto a trasportarla nell'ambulatorio veterinario Asl di rione Martiri dove dopo essere stata sottoposta alle prime cure, una volta microchippata, trasferita inevitabilmente in canile. Qui verrà sterilizzata e successivamente reimmessa sul territorio, si spera attraverso un'adozione. Chi vorrà compiere questo gesto, potrà rivolgersi direttamente alla struttura veterinaria Asl.

Sono diversi purtroppo soprattutto in questo periodo estivo i casi di abbandono e mancata custodia degli animali.

Spesso lasciati lungo le strade con tutti i rischi che ne derivano per se stessi, automobilisti, ciclisti e centauri, come accade davanti al cimitero dove l'Asl sta monitorando la situazione da mesi. Alcuni cani sono stati prelevati, portati in canile, microchippati e adotti dopo le procedure di sterilizzazione al fine di ridurre il triste fenomeno del randagismo. Una problematica seguita con particolare attenzione dalla polizia municipale in sinergia con l'Asl.

E' di due giorni fa l'ultima aggressione ai danni di una donna nel piazzale del luogo sacro. Sulla questione è in atto anche una procedura legale riguardante un'altra donna refertata in ospedale.