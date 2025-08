Altavilla, spari contro un'abitazione e un'auto: si indaga Si indaga ad ampio raggio per comprendere le ragioni dell'avvertimento

di Paola Iandolo

Un attentato è stato messo a segno la scorsa notte ad Altavilla Irpina. Ignoti hanno aperto il fuoco contro un’abitazione privata, danneggiando l’autovettura della vittima, parcheggiata nelle immediate vicinanze.La vittima dell'attentato è già nota alle forze dell’ordine.

Gli spari sono stati esplosi in una zona residenziale del centro irpino e non risultano al momento feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per accertare l’identità degli autori e ricostruire il movente. Al vaglio degli investigatori un video che ha immortalatoi momenti salienti dell'agguato. Si indaga per comprendere le ragioni dell'avvertimento.