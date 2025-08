Auto si ribalta a Montoro, ci sono feriti: code e caos sul Raccordo Ambulanze, Anas e polstrada sul posto. A bordo della vettura viaggiava una famiglia

Auto si ribalta sul Raccordo, code e caos all'altezza dello svincolo Montoro nord. Secondo le prime informazioni un’auto si è ribaltata nei pressi dell’uscita tra Montoro Nord, in prossimità dell’autovelox. A bordo della vettura viaggiava una famiglia composta da madre, padre e un bambino.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, ambulanze, Polizia Stradale e i tecnici dell’ANAS. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre il traffico risulta fortemente rallentato in direzione Salerno. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Raccordo bloccato

L’area è stata messa in sicurezza, ma si segnalano code e disagi per gli automobilisti in transito sul Raccordo in direzione Salerno. Si consiglia agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi.