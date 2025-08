Tir in fiamme sull'A16: intervento di Squadra Antincendio e Vigili del Fuoco Paura in mattinata sull'autostrada in direzione Napoli

In mattinata, alle 11 circa, le unità antincendio GSA (Gruppo Servizi Associati) in presidio h24 e la squadra del Comando del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenute per un incendio sull'autostrada A16 all'uscita di Avellino Est in direzione Napoli con un mezzo pesante in fiamme. Il rogo ha interessato la parte anteriore del mezzo pesante. In prima battuta l'arrivo della squadra antincendio GSA e poi l'immediato intervento anche dei caschi rossi sul posto per spegnere l'incendio e ripristinare la sicurezza nell'area autostradale.