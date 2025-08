Galleria chiusa a Solofra, caos nei comuni: riunione urgente in prefettura Domani martedì 5 agosto il vertice: presenti anche le forze dell'ordine

Primo giorno di chiusura per la Galleria di Monte Pergola a Solofra, ed è caos tra Raccordo e percorsi alternativi. Fino al 6 settembre per 4 ore al giorno il tunnel resta aperto solo ai tir e i comuni, attraversati dai percorsi alternativi per i collegamenti sono in tilt. "Stamattina abbiamo vissuto una situazione drammatica - spiega il sindaco di Solofra, Nicola Moretti -. Il territorio comunale di Solofra e non solo viene investito da tutto il traffico in transito e la situazione è diventata già nel primo giorno molto difficile":

Domani vertice in prefettura

La Prefettura di Avellino ha convocato una riunione urgente per domani martedì 5 agosto alle ore 17:00 in merito alle problematiche legate alla Galleria Monte Pergola, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.

L’incontro, richiesto dai sindaci dei Comuni coinvolti, si svolgerà presso la sede della Prefettura e vedrà la partecipazione dei primi cittadini dei Comuni interessati (tra cui Montoro, Solofra, Atripalda, Serino, Forino e altri), oltre al Presidente della Provincia, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Dirigente della Polizia Stradale e ai rappresentanti di ANAS Campania. Al centro del confronto, i disagi causati dalle limitazioni al traffico nella galleria, che continuano a creare gravi ripercussioni su mobilità, economia e sicurezza del territorio. La convocazione ufficiale è firmata dal Vice Prefetto Vicario, in rappresentanza del Prefetto.