Terribile incidente nella notte: perde la vita 44enne di Villanova del Battista Per cause in corso di accertamento l'auto si è ribaltata ed è finita in una scarpata.

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 6 agosto 2025 alle 08:11



Notizia tristissima per la comunità di Villanova del Battista