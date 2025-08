Furto choc a casa del dottore Iannace: Casa devastata rubati ricordi ed emozioni Ennesi raid dei ladri nella casa di famiglia del senologo del Moscati primario della Breast Unit

Ladri scatenati, raid a raffica nei territori delle aree interne tra Irpinia e Sannio. E ancora una volta i malviventi fanno tappa nella casa di famiglia del dottore Carlo Iannace, nel comune di San Leucio del Sannio. Le immagini, pubblicate sui social, mostrano la casa messa completamente a soqquadro, con mobili sfasciati e suppellettili rotte, armadi svuotati e stanze nel caos. I banditi sono entrati in azione indisturbati per l'assenza del senologo e familiari, e hanno messo a soqquadro ogni ambiente della casa, a caccia di beni, soldi e preziosi. "Purtroppo si tratta dell' ennesimo furto a casa - racconta dispiaciuto il senologo dell'ospedale di Avellino iannace -, fa male tornare a casa e trovare la casa devastata. Le foto mostrano cosa sono riusciti a fare, potendosi muovere indisturbati per la nostra assenza. Hanno portato via ricordi ed emozioni ma anche questa è la vita". Sul social in poco tempo il post del dottore ha scatenato una incredibile catena di solidarietà. Sono già centinaia i messaggi di vicinanza per quanto accaduto al dottore Iannace.