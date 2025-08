La tragedia di Nino, Villanova sotto choc: siamo distrutti era l'anima del paese La tragedia a Frigento e la morte dell'elettricista 44enne Gelsomino Silano, Nino, amato da tutti

"Questa mattina il nostro paese si è svegliato con una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Due giovani, due nostri ragazzi, due amici di tutti noi, sono rimasti coinvolti in un tragico incidente. Purtroppo, Nino Silano non ce l’ha fatta, portando via con sé un pezzo del cuore della nostra comunità". Con un commovente post il sindaco di Villanova del Battista Ernesto Iorizzo racconta il tragico risveglio vissuto dalla comunità irpina. Stanotte il tragico impatto a Fringento che non ha lasciato scampo all'elettricista 44enne, amato da tutti in paese, presenza viva e concreta per la comunità , sempre pronto ad aiutare tutti nel sociale.

Paese sconvolto, Nino amico di tutti

"Nino era una presenza viva, costante, sincera. Ricorderemo per sempre le sue battute, la sua energia contagiosa - spiega il sindaco Iorizzo -, la sua voglia di stare in mezzo alla gente, di organizzare eventi, di portare vita e musica ovunque. Amava ciò che faceva, e lo faceva con il cuore.

Proprio ieri sera ci siamo salutati così, scherzando sugli eventi dell’Agosto Villanovese, con la solita leggerezza che lo rendeva unico.

A Mirko, amico e parte della nostra famiglia villanovese, va il nostro pensiero più affettuoso. Tutta la comunità si stringe attorno a lui, con l’augurio sincero di una pronta e completa guarigione. In questo momento di lutto e smarrimento, come sindaco, ma prima ancora come concittadino e amico, esprimo il cordoglio dell’amministrazione comunale, dell’intera Comunità e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questa immensa tragedia.

Villanova del bBattista oggi piange, ma lo fa unita, con il cuore colmo di dolore, affetto e ricordo. Continua a suonare, a sorridere e a organizzare eventi anche da lassù. Ciao Nino, Non ti dimenticheremo mai.".

L'amico Gennarode Simone:

"Caro Nino Silano che dirti, questa ennesima notizia mi ha straziato il cuore, porterò per sempre in me il tuo ricordo, i nostri pomeriggi passati quando avevi negozio ad Ariano alla Torana, la settimana di vacanza a Orchidea Blu Hotel. Come ci siamo divertiti.... e soprattutto tutta la splendida organizzazione del mio matrimonio. Fai buon viaggio amico mio, anche se qui sarà veramente dura senza più la tua presenza".