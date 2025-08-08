Incidente tra auto e moto a Grottaminarda: centauro in prognosi riservata

E' in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino un centauro originario di Frigento ma residente a Sturno rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in sella alla sua moto, scontratasi per cause in corso di accertamento con un'auto. E' successo lungo la strada famigerata che da Grottaminarda porta a Frigento verso Pila ai Piani.
L'uomo, un 50enne, membro delle forze dell'ordine in servizio ad Ariano Irpimo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per il politrauma subito. Da qui una volta stabilizzato, vista la gravità della situazione, trasferito in eliambulanza al Moscati di Avellino.
L'intervento dei sanitari è stato rapidissimo e in stretta sinergia. Medico di turno in pronto soccorso Matteo De Luca. Fondamentale come sempre l'intervento del servizio di anestesia in situazioni traumatiche come queste con la dottoressa Monica De Caro .