Emergenza carceri, lunedì Radicali Italiani e Ricciardi(Pd) ad Avellino

Lunedi' 11 agosto una delegazione di Radicali Italiani, accompagnata da Toni Ricciardi (Partito Democratico), visitera' la Casa circondariale di Napoli Poggioreale e la Casa circondariale di Avellino "Bellizzi". Dopo la visita a Poggioreale, conferenza stampa davanti al carcere alle ore 13; ad Avellino, alle ore 18, sempre davanti all'istituto.
"Torniamo in due carceri che conosciamo bene, dove sovraffollamento, degrado strutturale, carenze di personale e condizioni di vita disumane sono ormai la regola - dichiarano Filippo Blengino e Bruno Gambardella, segretario e presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani - In quasi tutte le carceri italiane, la violazione dei diritti umani e' sistematica, mentre il Parlamento si concede un mese di ferie senza dedicare neppure un minuto a discutere decisioni urgenti.
Suicidi, emergenza psichiatrica, recidiva altissima: segnali inequivocabili di un sistema penitenziario al collasso. Chiediamo che sia subito accolto l'appello di Rita Bernardini - e quello ignorato del Presidente La Russa - per misure urgenti Non farlo significa scegliere la propaganda contro la verita', e condannare un Paese intero a convivere con la propria vergogna", concludono.