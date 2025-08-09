Emergenza carceri, lunedì Radicali Italiani e Ricciardi(Pd) ad Avellino Conferenza stampa ad Avellino, alle ore 18, davanti all'istituto

Lunedi' 11 agosto una delegazione di Radicali Italiani, accompagnata da Toni Ricciardi (Partito Democratico), visitera' la Casa circondariale di Napoli Poggioreale e la Casa circondariale di Avellino "Bellizzi". Dopo la visita a Poggioreale, conferenza stampa davanti al carcere alle ore 13; ad Avellino, alle ore 18, sempre davanti all'istituto.

"Torniamo in due carceri che conosciamo bene, dove sovraffollamento, degrado strutturale, carenze di personale e condizioni di vita disumane sono ormai la regola - dichiarano Filippo Blengino e Bruno Gambardella, segretario e presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani - In quasi tutte le carceri italiane, la violazione dei diritti umani e' sistematica, mentre il Parlamento si concede un mese di ferie senza dedicare neppure un minuto a discutere decisioni urgenti.

Suicidi, emergenza psichiatrica, recidiva altissima: segnali inequivocabili di un sistema penitenziario al collasso. Chiediamo che sia subito accolto l'appello di Rita Bernardini - e quello ignorato del Presidente La Russa - per misure urgenti Non farlo significa scegliere la propaganda contro la verita', e condannare un Paese intero a convivere con la propria vergogna", concludono.