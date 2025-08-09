Poliziotto irpino salva la vita a bimbo di 3 anni, il ministro plaude Il ministro Piantedosi racconta sui social il lieto fine per il bimbo di Cervinara

Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi plaude a Vincenzo Iuliano, poliziotto eroe di Cervinara, che ha salvato un bimbo di 3 anni. "Si trovava nella sua casa a Cervinara, in provincia di Avellino, Vincenzo, poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli. Allarmato da delle urla provenienti dalla strada, ha notato delle donne che reggevano tra le braccia un bambino di tre anni, privo di sensi dopo essere rimasto per un periodo imprecisato sott’acqua nella piscina di casa- racconta il ministro Piantedosi-. Vincenzo è intervenuto senza esitazione, mettendo in pratica le manovre di primo soccorso apprese: massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Il suo intervento provvidenziale ha permesso al piccolo di riprendere conoscenza. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, i parametri vitali del bambino erano già tornati nella norma, grazie alla prontezza, alla professionalità e al sangue freddo dell’agente".