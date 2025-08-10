Forino, donna scomparsa, ricerche in corso: "Aiutateci a trovare Marika" Da ieri sera ricerche in corso per trovare la 32enne

Marika Di Maio è sparita nel nulla, ricerche in corso in Irpinia. Da ieri sera non si hanno notizie della donna di Forino.

È alta circa 165 cm, corporatura media, con un lieve zoppichio e un incisivo scheggiato. Al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva della marca Givova.

Le ricerche sono in corso con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di volontari. Stanno esplorando sia l'area urbana che le zone rurali, utilizzando unità cinofile, droni e squadre a terra.

Si pensa che Marika potrebbe trovarsi nelle campagne circostanti o aver preso un treno in direzione Nord/ Vicenza. "Vi preghiamo di aiutarci. Se avete informazioni, contattate subito il 112, la stazione dei Carabinieri di Baiano.". Si legge nel post diramato dai familiari.