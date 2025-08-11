Ariano: detenuto tenta di introdurre droga in rientro dal permesso premio L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver ingoiato la sostanza

Un detenuto, in rientro da un permesso premio, ha tentato di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino.

Durante i controlli di routine, l'uomo ha rigurgitato ed evaquato in totale 4 ovuli contenenti circa 130 grammi di droga.

Gli agenti di polizia penitenziaria, coordinati dalla comandante del reparto, già precedentemente insospettiti dall’atteggiamento del detenuto, siano riusciti ad individuare e procedere immediatamente al sequestro della sostanza prima che lo stesso potesse disfarsene.

Successivamente il detenuto è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Questa tipologia di tentativi di introduzione è molto diffusa nelle carceri, considerata ancor più pericolosa sia da un punto di vista del rischio sanitario per chi effettua il trasporto della droga, sia per la percentuale di successo se si considera la fiducia posta in essere dallo Stato ai detenuti beneficiari di permessi premi.

Ma tali stratagemmi non sfuggono all’attenzione ed all’esperienza della polizia penitenziaria, come nel caso degli agenti di Ariano Irpino, a cui la Uilpa polizia penitenziaria volge un plauso per l’ottima riuscita e per aver bloccato, ancora una volta nel carcere tricolle, un nuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti cui detenzione e spaccio, vogliamo ricordare, rappresentano una drammatica realtà quotidiana ed in costante aumento nelle carceri italiane, oltre che ingenti introiti per la criminalità organizzata.

Occorre una valutazione appropriata da parte degli uffici centrali del dipartimento affinché al carcere di Ariano Irpino sia concesso il giusto sostegno ai poliziotti che, con spirito di corpo, tenacia, professionalità e impegno, cercano di assolvere i compiti che la legge demanda alla polizia penitenziaria.