Incendio boschivo, il 58enne davanti al gip: "Ho sbagliato e mi vergogno" Il 58enne di Montefalcione ha ammesso le sue colpe

“Ho sbagliato, mi vergogno”, parole di pentimento quelle espresse dal 58enne di Montefalcione che ha appiccato il fuoco in un bosco di Montemiletto.

L'uomo, difeso dall'avvocato Carmine Anzalone, accusato di incendio boschivo doloso, è comparso davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, Lorenzo Corona, e ha ammesso le proprie responsabilità. La difesa intanto ha avanzato la richiesta per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere.

Le indagini si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada.