Posti di blocco e controlli nel baianese, pallini di cocaina e hashish 2 denunce I controlli dei carabinieri

Controlli a tappeto dei carabieri della Compagnia di Baiano sui comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro. Posti di blocco e vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali, hanno consentito di sottoporre a verifica numerosi veicoli e i rispettivi occupanti.

I controlli sono stati finalizzati, oltre che alla prevenzione dei furti, anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza.

Nel corso delle attività, in Sperone (AV), i Carabinieri della Stazione di Avella hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria due persone del luogo, di 21 e 19 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 20 palline di cocaina e 25gr. di hashish.

La lotta contro l’abuso di alcool e droga tra giovani e automobilisti rappresenta una delle priorità dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica.