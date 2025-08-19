Incidente sul Raccordo: scontro moto-auto a Montoro, centauro ferito L'uomo è stato portato al Moscati

Incindente sul Raccordo Avellino-Salerno, moto contro auto, centauro ferito. L'impatto si è verificato a 300 mt dopo l’uscita di Montoro Sud.

Ad avere la peggio una moto che ha impattato sulla fiancata anteriore di un’auto. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato soccorso da un ambulanza e trasportato al Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti gli agenti a bordo di due pattuglie della polizia stradale un carro attrezzi e gli uomini dell’Anas.

