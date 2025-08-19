Avellino, incidente nei pressi del Mercato: feriti in ospedale Tre ambulanze sul posto

Due persone sono rimaste ferite oggi a seguito di un incidente stradale avvenut tra la zona del mercato di contrada Amoretta e la curva nord. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane alla guida di uno scooter ha investito una donna che attraversava la strada. Il conducente avrebbe tentato di evitare l’impatto diretto, ma entrambi sono caduti a terra.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale per le cure del caso. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.