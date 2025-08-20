Avellino, spari contro auto in corsa a Viale Italia: paura nella notte in città Intorno alle 23.45 esplosi colpi di arma da fuoco in centro

Spari e paura in centro città nella tarda serata di ieri ad Avellino. La segnalazione è scattata alle 23.45 quando il centralino della questura è stato allertato da alcuni cittadini per quanto avvenuto a viale Italia. Nella tarda serata di ieri, sono stati esplosi colpi di pistola contro un’autovettura in movimento lungo Viale Italia, in prossimità della Rotonda che conduce alla Nazionale. Secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali, non si registrano feriti. Allo stato attuale, non sono emerse indicazioni definitive rispetto al possibile obiettivo dell’azione.

Sul posto gli agenti della questura di Avellino. Si indaga e si analizzano i filmati della videosorveglianza per ottenere tutti gli elementi utili per risalire all'identità dei responsabili.

