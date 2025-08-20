"Distaccamento vvf a San Martino Valle Caudina, ministro Piantedosi ha firmato" Il senatore di FdI, Domenico Matera: attenzione massima per la Valle Caudina

"Desidero esprimere ringraziamento per la sensibilità e l'attenzione mostrate dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ancora una volta, all'indirizzo delle zone interne della Campania e del territorio della Valle Caudina in particolare".

Sono le parole del Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare le positive evoluzioni relative all'istituzione di un Distaccamento dei Vigili del fuoco a San Martino Valle Caudina.

"Proprio ieri sera ho incontrato l’amico Ministro Piantedosi il quale mi ha comunicato di aver già firmato i provvedimenti per l’istituzione a San Martino Valle Caudina di questo importante e necessario presidio di sicurezza - ha proseguito il parlamentare caudino - Si tratta di un segnale importante per le nostre aree che verranno potenziate con un presidio che è determinante e centrale nei preziosi servizi che eroga alla popolazione. Nonostante gli sforzi che si stanno producendo in chiave di risanamento idrogeologico, ad esempio, sappiamo bene - commenta ancora il Senatore Marera - quanto il contesto territoriale sia ancora delicato e fragile così come è cosa parimenti nota l'imperversare di piromani che devastano le nostre montagne durante la stagione calda. Per dire come tante e variegate siano le emergenze che, quindi, i caschi rossi - che colgo l'occasione di ringraziare caldamente per il grande sforzo che profondono - sono chiamati a fronteggiare nella loro quotidianità. Un presidio che venga a puntellare ulteriormente il territorio caudino rappresenta quindi una scelta saggia e lungimirante anche nell'ottica di alleggerire il gravame che pende sugli uomini del Distaccamento di Bonea, all'indirizzo dei quali va il mio uguale apprezzamento, chiamati a coprire, ora come ora, una significativa fetta pure della provincia irpina. In definitiva - conclude Domenico Matera - più sicurezza per i cittadini e potenziamento dei servizi - il corpo dovrebbe essere coperto da circa 32 uomini - che, inevitabilmente, si traduce in un indotto positivo per il territorio intero. Ovviamente un plauso va rivolto anche al sindaco di San Martino Valle Caudina Pisano, lesto e collaborativo nell'aver saputo cogliere questa preziosa possibilità."

