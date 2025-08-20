Montefredane: esplosione nella notte: bomba contro il bar "Arcella" Il sindaco Aquino: il paese saprà reagire con dignità e coraggio. Gesto vile e inaccettabile

Bomba carta contro il bar Arcella, paura nella notte a Montefredane. Una deflagrazione nel cuore della notte ha svegliato gli abitanti del piccolo Comune alle porte di Avellino. Sul posto i carabinieri, che hanno subito effettuato i rilievi e avviato indagini. Non si registrano feriti. Si analizzano i filmati di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

Gesto vile inaccettabile

"Ho appreso con profonda preoccupazione del grave attentato che, nella tarda serata di ieri, ha colpito il Bar Arcella. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che ferisce non soltanto i titolari dell’attività direttamente coinvolta, ma l’intera comunità, che si riconosce nei valori della convivenza civile, del lavoro onesto e della legalità.". Così il sindaco Ciro Aquino su facebook.

"A nome dell’Amministrazione comunale esprimo piena solidarietà e vicinanza ai proprietari dell’attività e ribadisco con fermezza che la nostra comunità non si lascerà intimidire da simili azioni.

Confido nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano al più presto assicurati alla giustizia.

Invito tutta la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a stringersi attorno a chi è stato colpito, con la certezza che Montefredane saprà reagire con coraggio, dignità e unità, riaffermando i principi di legalità e giustizia che la contraddistinguono." Così Ciro Aquino Sindaco di Montefredane.