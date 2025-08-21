Incidente nella zona Asi a Cervinara: 20enne in ospedale La giovane di Benevento era alla guida di una Lancia Y Elefantino

Incidente a Cervinara, 20enne di Benevento in ospedale. La ragazza coinvolta in un incidente stradale nella zona Asi di Cervinara, quasi all’altezza del cavalcavia che si trova in Rione San Pietro è stata soccorsa dai sanitari, che hanno provveduto al trasporto in ospedale. L'ncidente avrebbe riguardato solo la sua vettura.

La dinamica

La giovane era alla guida di una Lancia Y Elenfantino e avrebbe perso il controllo dell’automobile che si è capovolta diverse volte ed ha terminato la sua corsa in un cespuglio. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, un elicottero per il soccorso, i vigili del fuoco ed i carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la ragazza dalle lamiere ma le sue condizioni sono sembrate subito molto critiche.