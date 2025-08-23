Sant'Angelo dei Lombardi, anziano scomparso: allarme e ricerche in Alta Irpinia "Aiutateci a trovare Giuseppe". L'appello dei familiari rilanciato dal comune altirpino

Allarme in Alta Irpinia per la scomparsa di un uomo a Sant’Angelo dei Lombardi. Le ricerche sono immediatamente scattate sul territorio. L'amministrazione comunale ha lanciato un appello alla collaborazione sui social in cui spiega: «La famiglia di Giuseppe Scuotto, nato il 27/03/1957 a Sant’Angelo dei Lombardi e residente a Villalvernia (AL), è profondamente preoccupata per la sua scomparsa. Il signor Scuotto si è allontanato a piedi da Contrada Ruggiano, Sant’Angelo dei Lombardi, e da quel momento non si hanno più sue notizie». L'anziano scomparso al momento dell’allontanamento indossava una polo rossa e pantaloni marroni. Sono impegnati attivamente nelle ricerche i Carabinieri, la Protezione Civile Comunale, che esprimono la loro piena vicinanza alla famiglia. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine».