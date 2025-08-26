Esce di casa e scompare nel nulla: Aiutateci a trovare il nostro Giuseppe Anche Chi l'ha visto si occupa del caso

Quarto giorno di ricerche a Sant'Angelo dei Lombardi per Giuseppe Scuotto, il 68enne scomparso nel nulla venerdì. Anche Chi l'ha visto si occupa del caso.

Sono impegnati con grande dispiegamento di forze e con generosa disponibilità di persone:Guardia di Finanza con l'ausilio del Gruppo Speleologico, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Protezione Civile, Volontari organizzati in associazioni ed con contributi singoli, utilizzo da due giorni di un Elicottero con strumenti speciali di perlustrazione del territorio.

“Aiutateci a ritrovare Giuseppe”:

La mattina del 22 agosto è scomparso da SantAngelo dei Lombardi (Avellino), dove si trovava in vacanza. Le telecamere lo hanno ripreso mentre usciva alle 10:20. I familiari temono che abbia avuto un vuoto di memoria e preso un treno per tornare a casa a Villalvernia (Alessandria). Qualcuno lo ha incontrato?