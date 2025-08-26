Mercogliano, caos traffico su Via Nazionale Torrette: sos al sindaco D'Alessio Il comitato di quartiere continua a lanciare appelli all'amministrazione comunale

di Paola Iandolo

Sos traffico intenso lungo via Nazionale Torrette. Il comitato di quartiere chiede al primo cittadino Vittorio D'Alessio: interventi di messa in sicurezza e e di rivedere il piano viabilità. Tra questi rientra lo stop al passaggio di mezzi pesanti, ma anche degli interventi per migliorare la segnaletica e agevolare il passaggio pedonale sui marciapiedi che necessitano dei miglioramenti. Il comitato di quartiere di Torrette chiede un confronto con il primo cittadino per venire a conoscenza dei dati sull'inquinamento della zona nella quale transitano circa 30.000 autoveicoli al giorno e un migliaio di mezzi pesanti.

"Non conosciamo nemmeno i dati relativi alla qualità dell'aria che respiriamo in questa zona - afferma Mario Manzo - quindi vorremmo almeno conoscere questo elemento di base. Ma non solo: abbiamo fornito anche dei suggerimenti. Il primo riguarda il transito gratuito per i mezzi pesanti lungo il tratto dell'A16 che collega Avellino Est con Avellino Ovest, al fine di ridurre l'impatto su questa arteria che non ha strade alternative".

Ricordiamo che l'11 giugno lungo via Nazionale Torrette, Anna Miele - una sessantenne originaria di Forino - è stata investita da un mezzo pesante guidato da 25enne rumeno. La donna è stata centrata in pieno e trascinata per diversi metri. Il 25enne rumeno alla guida del camion è già stato iscritto nel registro degli indagati - per atto dovuto - con l'accusa di omidicio stradale.