Alta Irpinia, esce di casa e scompare: sesto giorno di ricerche per Giuseppe I vigili del fuoco con le altre forze dell'ordine e volontari impegnati nelle ricerche

È giallo fitto in Alta Irpinia per la scomparsa di Giuseppe Scuotto, il 68enne, scomparso nel nulla lo scorso venerdì, dalla sua casa di Sant'Angelo dei Lombardi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno coordinando le ricerche sul campo con carabinieri, protezione civile , finanza e volontari. "Voglio ringraziare i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine e volontari impegnati per il grande lavoro che stanno portando avanti da giorni e senza fermarsi - spiega il sindaco Rosanna Repole -. Stiamo vivendo giorni di grande apprensione. Speriamo che presto Giuseppe venga ritrovato e possa riabbracciare i suoi cari".

Oggi volontari e forze dell'ordine stanno battendo località Ferrero e dintorni, Laghetto Porrara.

I caschi rossi impegnati fanno parte della Squadra Lioni con un Capo Reparto della Sede centrale di Avellino, 2 operatori esperti in topografia applicata al soccorso (TAS) provenienti dalla sede centrale e 1 Drone arrivato da Potenza. Sul posto Carabinieri e Gruppo Speleologico della Guardia di Finanza, Croce Rossa e Volontari.

Giuseppe Scuotto, 68 anni, è scomparso nella mattinata di venerdì 22 agosto da Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia, dove si trovava in vacanza. L’uomo, residente a Villalvernia, in provincia di Alessandria, è stato ripreso dalle telecamere mentre usciva di casa alle ore 10:20 e da quel momento si sono perse le sue tracce.



