Sparatoria in Viale Italia, giovanissimi armati: si indaga sul movente Immediata la risposta delle forze dell'ordine con le emissione delle misure cautelari

di Paola Iandolo

Sparatoria lungo viale Italia: le indagini, dopo i due decreti di fermo firmati dal pubblico ministero Paola Galdo, continuano. Si indaga sui motivi che hanno indotto V.C. e A. M. a esplodere i colpi di arma da fuoco, contro l'auto occupata da tre coetanei, ad altezza uomo. Infatti gli inquirenti contestano il tentato omicidio ai due tradotti nel carcere di Bellizzi Irpino in attesa della convalida. Stando alle indagini tempestive, i due tratti in arresto avrebbero sparato per uccidere. A bordo dell'auto - posta sotto sequestro - vi erano volti noti alle forze dell'ordine.

Il provvedimento emesso fa riferimento all’esplosione di colpi d’arma da fuoco, accertata nella notte del 20 agosto scorso, quando gli odierni indagati, dopo aver seguito lungo le vie del centro di Avellino, a bordo di un motociclo, un’autovettura volkswagen Polo con tre persone a bordo, esplodevano nei confronti degli occupanti del veicolo alcuni colpi di pistola, colpendo l’autovettura nello sportello anteriore lato conducente, nella parte posteriore della stessa e nella base del lunotto termico, provocandone la frantumazione e bucando la mensola posteriore.

In seguito a tali gravi fatti, occorsi in pieno centro cittadino, venivano immediatamente avviate le indagini che questo Ufficio delegava alla Squadra Mobile della Questura di Avellino. L’intensa attività investigativa, con l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina, la conoscenza dei luoghi e dei fenomeni criminali, unita all’escussione delle persone offese e delle persone informate dei fatti, hanno consentito di acquisire significativi elementi in ordine agli autori del tentato omicidio. I gravi indizi raccolti nel corso delle indagini ed il pericolo di fuga hanno consentito alla Procura della Repubblica di emettere il decreto di fermo a carico degli indagati.

L’azione criminale, che ha visto come protagonisti dei giovani, ha imposto, anche per la violenza e la spavalderia delle condotte delittuose commesse, un intervento di impatto investigativo immediato che ha prodotto risultati altrettanto tempestivi. Tali attività di indagine si inseriscono, peraltro, in un contesto di costante, elevata attenzione che l'Ufficio rivolge ai fenomeni e alle dinamiche criminali che da qualche tempo.