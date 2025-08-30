Prevenzione incendi boschivi. Rete Campania 2020: una marcia in più

Sinergia importante con il Cesvolab Irpinia Sannio e innovazione con strumenti all'avanguardia

Ariano Irpino.  

Corso per il rilievo multispettrale su vegetazione, da drone munito di specifiche camere, capace di fornire misurazioni sul grado di vulnerabilità delle piante agli incendi boschivi.

"Grazie a questo drone, munito inoltre di antenne ripetitrici terrestri molto più performanti, messo a disposizione dal Cesvolab Irpinia Sannio - afferma Francesco Giacobbe, presidente della protezione civile flumerese Rete Campania 2020 - avviamo un percorso di sperimentazione, primo sul territorio nazionale con riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi".

