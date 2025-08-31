Carabinieri, il luogotenente Maffei lascia la stazione: il saluto della comunità Il cambio di guardia a Sant' Angelo dei Lombardi

Sant'Angelo dei Lombardi, Cambio di guardia alla Stazione Carabinieri: Il luogotenente Ettore Maffei dal primo settembre assumerà il comando del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. "Ettore Maffei, negli anni di permanenza al comando della Stazione Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi si è fatto notare per professionalità, rigore morale e discrezione - racconta Tony Lucido, che ha voluto con un comunicato salutare il militare, per anni al lavoro in Alta Irpinia -. Forte ed attiva la sua collaborazione con i magistrati inquirenti della Procura della Repubblica e giudicanti del Tribunale di Avellino. Sempre presente ad ogni iniziativa ed eventi, per rappresentare la presenza dell'Arma Benemerita, nella società civile, nella scuola e nelle istituzioni. Il luogotenente dei Carabinieri Ettore Maffei, andrà a dirigere con spirito di servizio presso la Compagnia di Mirabella il Nucleo Operativo.Succede al Luogotenente Biagio Di Fronzo, che ha retto con diffusa e meritata stima il Nucleo stesso per alcuni anni.

Ettore Maffei con la consorte, dott.ssa Danila De Luca, direttrice sede INPS di Ariano Irpino, ha messo su una bella famiglia di tre figli, uno è un brillante medico cardiologo presso l'Ospedale "Umberto I" di Roma, il secondo, sulle orme del padre è Maresciallo dei Carabinieri, in servizio a Roma, mentre la terza figlia, studia presso l'importante Università di Bologna, il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica

A Ettore Maffei, sia da parte dei colleghi e collaboratori commilitoni della Stazione e della Compagnia, dalla cittadinanza, nonché dalla Pro Loco, il saluto e gli auguri di buon lavoro - conclude Tony Lucido-".