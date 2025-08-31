Montoro è in preghiera: "Forza Gianluca, non sei solo" Appello del parroco di Banzano: preghiamo insieme, forza Gianluca la comunità è con te

La comunità di Montoro da ieri è unita in preghiera per Gianluca, il 37enne colto da malore e che versa in gravi condizioni. Originario della frazione Banzano, il 37enne è stato colpito improvvisamente da un aneurisma, mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro.

Il malore, la preghiera

Il dramma ha scosso la comunità di Montoro, che da ieri si è raccolta in un grande abbraccio di fede e speranza. "Su invito di don Emanuele Ferraro, parroco di Banzano, la comunità è chiamata a intensificare la preghiera recitando insieme il Salve Regina, estendendo l’appello a tutte le parrocchie della Diocesi - si legge sulle pagine social del paese-. Familiari, amici, concittadini: tutti uniti nella stessa invocazione. «Forza Gianluca la tua comunità è con te, non sei solo».Montoro si stringe intorno a questo suo figlio, con affetto, silenzio e una certezza che attraversa i cuori: la speranza può diventare forza.".