Ariano: una vigliaccata rovina il gran finale di vicoli è arte Pneumatici forati e specchietti retrovisori saltati in aria, danneggiate diverse auto

Una vigliaccata rovina il gran finale di vicoli è arte ad Ariano Irpino. Alcune famiglie giunte anche dai comuni limitrofi tra cui Casalbore, non sono riuscite a ritornare a casa con le proprie auto, essendo state danneggiata da mani imbecilli.

E' successo lungo parte della variante Russo Anzani nelle vicinanze della Torre Normanna, rione Tranesi, fino al parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Pneumatici forati e specchietti retrovisori spaccati o saltati in aria. Si contano circa una decina di danneggiamenti, ma potrebbero essere anche di più, sui quali stanno cercando di fare piena luce i carabinieri giunti sul posto dopo le segnalazioni.

"Dai noi queste azioni squallide non accadono per nessuna ragione - ci dice un emigrante giunto dalla Germania - ero in casa ma non mi sono accorto di nulla. Stesso discorso per gli altri automobilisti.

Famiglie uscite di casa, per trascorrere una serata in allegria che mai avrebbero immaginato un gesto simile. Vittime dell'azione delinquenziale che ora chiedono giustizia su quanto accaduto: "Chi ha sbagliato deve pagare".

Viene rivolto un appello ai privati ad offrire la massima collaborazione. "Chi ha visto qualcosa o l'aggirarsi di persone sospette, segnali tutto ai carabinieri immediatamente anche in forma anonima al fine di poter individuare e punire i colpevoli. Non è giusto e perdonabile una cosa simile".