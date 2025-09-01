Mugnano, sospensione dell'acqua non prevista: presentato l'esposto in Procura A presentarla l'assessore Giovanni Valentino per la sospensione in orario non previsto

di Paola Iandolo

La sospensione del servizio idrico a Mugnano del Cardinale finisce in Procura. Da Mugnano del Cardinale parte la protesta amministrativa per l'ennesima sospensione dell'estate. L'assessore comunale Giovanni Valentino ha protocollato una denuncia contro Alto Calore Servizi spa alla Procura di Avellino per interruzione di pubblico servizio e una diffida a fornire delucidazioni entro 15 giorni sempre ad Alto Calore e, per conoscenza, ad Arera ed Eic.

Da circa metà luglio gli abitanti vanno incontro ad interruzioni idriche programmate che vanno dalle 22 di sera alle 6 del mattino per via della carenza di acqua pubblica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è il caso di dire, è stata la mancanza anomala di acqua nella giornata del 30 agosto in un orario non previsto dalle comunicazioni di Alto Calore.

"Ho cercato con questo mio atto di muovere qualcosa - dichiara l'assessore Valentino - è inammissibile che si faccia un avviso di chiusura ad un orario e non lo si rispetti. Sapevamo che il servizio si sarebbe interrotto dalle 22 alle 6, come di solito accade, ma nella realtà dei fatti l'acqua è mancata già a partire dalle 17".

E non si tratta neanche del primo caso a suo dire. "Una cosa del genere era successa già un'altra volta solo nel mese di agosto, anche in quell'occasione l'acqua era andata via prima dell'orario comunicato con circa 3 ore di anticipo".

