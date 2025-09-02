Autostrada A16 Napoli- Canosa: chiusa per una notte l'uscita di Avellino Est Chiusura necessaria per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente stradale

di Paola Iandolo

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in uscita per chi proviene da Canosa. In alternativa, si consiglia di uscire a Benevento. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app "Autostrade per l'Italia" e "Muovy Cashback", scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.