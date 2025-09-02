Montoro, bomba alla farmacia: al setaccio le immagini di videosorveglianza Al setaccio i frames di diverse telecamere piazzate nella zona centrale di Montoro

di Paola Iandolo

E' caccia agli autori dell’attentato alla farmacia Vietri di Borgo a Montoro. I carabinieri stanno passando al setaccio i filmati della videosorveglianza: in un frame, si vede una sagoma che innesca l’ordigno intorno alle 4 di domenica mattina. Indagini sul movente.

Chi ha agito lo ha fatto con destrezza e professionalità. L'autore del raid è arrivato a bordo di un'utilitaria guidata da un complice. Con il volto travisato e un'azione repentina è riusicto a pizzare l'ordigno, per poi darsi alla fuga.

I militari dell'arma stanno incrociando i dati acquisiti da diverse telecamere installate in diversi punti del comune irpino che hanno ripreso e immortalato l'auto sospetta sulla quale in queste ore sono concentrate le indagini.