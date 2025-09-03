Da Foggia ad Ariano: fermato ed ecco cosa scopre la polizia municipale in moto E' accaduto ad un posto di controllo della pattuglia notociclista nel rione Martiri

Durante un controllo della circolazione effettuato dalla pattuglia motociclistica in servizio nel rione Martiri ad Ariano Irpino, è stato intercettato e fermato un cittadino extracomunitario alla guida di un autovettura proveniente da Foggia.

Alle verifiche degli agenti, la persona, di origine nigeriana, è risultata non in regola con le normative sull'immigrazione ma, cosa molto più grave, l'uomo era la guida dell'auto senza patente, perché mai conseguita.

Alla fine è stato sanzionato ed il veicolo posto in stato di fermo, successivamente rimosso da un carro attrezzi autorizzato.

Il controllo del territorio da parte della polizia municipale diviene sempre più capillare, anche in materia ambientale, dove l'attività incessante ha reso possibile la denuncia di diversi di cittadini che, incuranti delle regole, continuano ad abbandonare rifiuti sul territorio. Su questo aspetto avvertono dal comando di piazza Mazzini, sarà tolleranza zero.