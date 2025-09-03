Crisi idrica, i sindaci irpini si mobilitano: è emergenza nazionale La delibera del comune di Montefredane

La Giunta Comunale di Montefredane ha approvato una delibera con cui chiede alla Regione Campania la dichiarazione dello stato di crisi idrica per la provincia di Avellino e al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Una decisione maturata alla luce delle crescenti difficoltà che l’Irpinia sta affrontando: sospensioni del servizio idrico, guasti frequenti alla rete e una costante riduzione della disponibilità della risorsa.

Il provvedimento nasce a seguito delle continue sollecitazioni dei cittadini, esasperati da una condizione che vede il territorio alle prese con sospensioni del servizio idrico, guasti alle reti e una costante riduzione della disponibilità della risorsa. La delibera, inoltre, sollecita i Ministeri competenti ad attivarsi con finanziamenti straordinari per il rifacimento e l’ammodernamento delle reti idriche e con misure di sostegno per le famiglie, attraverso bonus dedicati all’acquisto di serbatoi, cisterne e autoclavi, strumenti ormai indispensabili per garantire la continuità del servizio. Un atto propedeutico e fondamentale che sarà presentato all'attenzione del sottosegretario al Cipess, Alessandro Morelli, che sarà in Irpinia il 10 settembre per un confronto diretto con i sindaci e il management dell'Alto Calore Servizi. Il Sindaco Ciro Aquino ha contestualmente rivolto un appello a tutti i sindaci irpini affinché adottino analoghi atti deliberativi. “L’acqua è un diritto primario – ha dichiarato il primo cittadino – e la nostra comunità, come l’intera Irpinia, non può più subire disagi e disservizi quotidiani. È necessario un intervento immediato e straordinario delle istituzioni regionali e nazionali. Per questo chiediamo che tutti i Comuni facciano fronte comune, perché solo con una voce unica e forte possiamo ottenere risposte concrete e tempestive”.