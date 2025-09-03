Avellino: spaccio di hashish in piazza kennedy, arrestata una giovane coppia Fermati con 5700 euro e diversi grammi di hashish

E' stata celebrata poco fa l'udienza di convalida per M.L. 31enne gambiano e S.S. 23enne di origini salernitane. I due sono stati beccati mentre cedevano un pezzo di hashish del peso di 3.5 grammi, nei pressi dei giardinetti di Piazza Kennedy. I due giovani - ai quali vengono contestati diversi episodi di spaccio - sono finiti agli arresti domiciliari, al termine dei controlli.

Sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e difesi dagli avvocati Giuseppe Giammarino e Fabio Tulimiero - ai due sono stati sequestrati circa 80 grammi di hashish e la somma di 5700 euro in contanti, ad avviso degli inquirenti provento di spaccio.

La Procura ha chiesto la conferma della misura degli arresti domiciliari, mentre gli avvocati di fiducia hanno chiesto la sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si attende la decisione del gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio.