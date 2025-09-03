Solofra, allarme cinghiali: il sindaco Moretti firma l'ordinanza per la cattura Per la cattura verranno disposti chiusini mobili e temporanei installati dalla Regione Campania

di Paola Iandolo

Un’ordinanza urgente con cui si autorizzano interventi di cattura di cinghiali selvatici, come concordato con la Regione Campania e il Centro di Riferimento di Igiene Urbana e Veterinaria (CRIUV). A firmarla il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, che ha disposto una serie di iniziative per salvaguardare da rischi la comunità. Nell’ordinanza emerge che i cinghiali "vengono avvistati con sempre maggiore frequenza, sul territorio comunale, cinghiali selvatici non solo nelle aree rurali, ma anche nelle vie periferiche adiacenti il centro abitato e nel centro urbano oltre che su tutto il territorio del Comune di Solofra, in particolar modo alla frazione S. Agata Irpina, alla Via Cigliano, alla frazione S. Andrea Apostolo, in Via Casate, in Via Vigne, in Via Turci Castello, in Via Caposolofra, in Via Provinciale Turci, in Via Toppolo, in Via Pasteno, in Via Cerzeta, in Via Cacciata, in Via Sorbo, in Via Aldo Moro, in Via Lavinaio e strade adiacenti a queste ultime, ubicate nel pieno centro urbano di Solofra”

Una presenza che può “essere fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, come in effetti già si è registrato sul territorio comunale in Via Cerzeta alla frazione S. Agata Irpina, in Via Turci Castello, in Via Pasteno qualche anno addietro, oltre al rinvenimento di un cinghiale morto in Via Caposolofra nella mattinata del 19/4/2023 poi recuperato dall’A.S.L. AV”. Segnalazioni e avvistamenti che provocano, come si legge nel provvedimento: “panico nella cittadinanza, a causa della mole e della aggressività di detti animali, che peraltro possono divenire vettori potenziali di specifiche malattie infettive, in quanto la loro proliferazione non è controllata ed è sempre più frequente il loro avvicinamento a luoghi abitati o alle attività economiche/artigianali e il contatto con l’uomo”. A seguito delle diverse segnalazioni, dunque, un “problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali in quanto potrebbe scaturire un pericolo effettivo alla pubblica incolumità.



Il sindaco di Solofra ha pertanto autorizzato “allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica nonché per la sicurezza della circolazione stradale, la cattura di cinghiali selvatici, potenzialmente pericolosi, in quanto sconfinando dai loro habitat naturali, giungono a girovagare persino nel centro abitato dell’intero territorio del Comune di Solofra”. Le operazioni di cattura saranno affidate al Centro di Riferimento di Igiene Urbana e Veterinaria (CRIUV), all’Ufficio Caccia del Servizio Territoriale Provinciale ed all’Ambito Territoriale di Caccia di Avellino;di affidare all’Ufficio Caccia del S.T.P. ed A.T.C. di Avellino, d’intesa con il CRIUV, la programmazione dei piani di intervento per la cattura di detti animali da comunicarsi preventivamente, per ragioni di sicurezza, agli organi di Polizia presentisul territorio comunale e al Gruppo Carabinieri Forestali”. Tecnicamente per le operazioni di cattura sono collocati chiusini mobili e temporanei, che dovranno essere installati a cura della Regione Campania, su tutto il territorio comunale, ovviamente tenendo conto della disponibilità numerica di detti chiusini.