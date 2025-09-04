Dalla Francia ad Ariano, senza soldi e con l'auto in avaria: commovente storia Sinergia tra comune e piano sociale A1. Una bella pagina di umanità ed efficienza

Dalla Francia ad Ariano Irpino. Senza soldi e con la loro auto in avaria. Hanno bussato alla porta del comune in cerca di aiuto ricevendo in poco tempo tutta l'assistenza necessaria grazie alla rete attiva dei servizi sociali.

E' la storia di una giovane coppia francese, con un figlio minore. "Non abbiamo nulla e non sappiamo neppure dove alloggiare. Siamo qui per lavoro nel settore ristorativo avendo avuto un contatto con una struttura del luogo".

L'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario, insieme al capo di gabinetto a palazzo di città Claudia Mainiero non hanno voltato lo sguardo dall'altra parte. In pochi minuti hanno messo in moto la macchina della solidarietà.

Determinante come sempre l'intervento del piano di zona sociale, l'azienda speciale consortile dell'ambito territoriale A1 che attraverso la responsabile Rosanna Ruccio ha garantito in poco tempo una transitoria accoglienza, vitto e alloggio all'interno dei locali della pubblica assistenza Vita guidata da Guglielmo Ventre. Una garanzia in ogni situazione di emergenza.

Un intervento in stretta sinergia tra il comune guidato dal sindaco Enrico Franza e il consorzio sociale A1 presieduto da Augusto Morella. Una bella pagina di umanità ed efficienza. Alla fine i giovani francesi hanno ringraziato tutti con grande commozione e qualche lacrima.