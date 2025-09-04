Avellino, controlli antiriciclaggio: multa da 20mila euro ad un "Compro Oro" I controlli della guardia di Finanza

I finanzieri del comando provinciale di AVELLINO hanno eseguito un controllo antiriciclaggio nei confronti di un 'compro oro', rilevando diverse infrazioni. In particolare, i finanzieri della compagnia di Ariano Irpino hanno accertato ben 170 violazioni, nei confronti di un operatore economico, commesse in circa due anni di attività. Nel corso del controllo, i militari della GdiF hanno inoltre riscontrato la presenza di un lavoratore impiegato in nero, non regolarmente comunicato agli enti competenti né segnalato all'autorità di pubblica sicurezza, come invece previsto dalla normativa vigente. Al titolare del negozio sono state anche notificate alcuni sanzioni per oltre 20 mila euro.