Esaurisce i minuti disponibili, non può telefonare: testata a un poliziotto

Esaurisce i minuti disponibili, non riesce ad effettuare una telefonata e di fronte al diniego di un poliziotto, lo colpisce con una testata, mandandolo in ospedale. Ancora violenza nel carcere Campanello di Ariano Irpino dove la situazione resta ormai fuori controllo.
Le aggressioni da parte dei detenuti al personale di polizia penitenziaria sono ormai all'ordine del giorno. Una situazione ad alta tensione che rischia di degenerare ulteriormente se non verranno adattate misure urgenti.
A denunciare l'ultimo grave episodio Pellegrino Stefano Sorice responsabile della segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino.
Solo poche ore fa (leggi qui) un detenuto appartenente alla sezione ex Art. 32 aveva aggredito un agente, colpendolo al volto fino a mandarlo al pronto soccorso del Frangipane-Bellizzi.